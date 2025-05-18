Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) üyeleri, Anadolu’nun köklü şehirlerinden Konya’da, NOVOTEL Hotels & Resort ev sahipliğinde düzenlenen 74. İş’te Fırsat Toplantısı’nda buluştu. Üyelerin kendi sektörlerine ilişkin sunumlarıyla başlayan etkinlikte, sinirbilimci, akademisyen ve yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu onur konuğu olarak yer aldı.

GGYD Konya Şube Başkanı Cantürk Karçaaltıncaba’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan iki günlük etkinlikte; dernek üyesi iş insanları hem şehri keşfederken hem de Sille, Kelebekler Vadisi, Mevlana Türbesi ziyaret ederek iş stresine kısa bir mola verdi.

Karçaaltıncaba: “Bu Başarı, İnanan, Emek Veren ve Birlikte Hareket Eden Bir İkimin Başarısıdır”

Karçaaltıncaba, GGYD Konya Şube’nin ev sahipliğinde düzenlenen 74’üncü İş’te Fırsat Toplantısı’nın açılış konuşmasında, “Bu başarı, inanan, emek veren ve birlikte hareket eden bir ikimin başarısıdır. Varlığınız bizlere güç veriyor. İnanıyorum ki GGYD Konya olarak sadece sayısal değil, nitelik ve etki açısından da büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Allıoğlu: “ Hep Birlikte Konya’da Sağlam Bir Temel Attık”

GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu da konuşmasında, derneğin Konya Şubesi’nin kuruluşundaki öneminden bahsetti ve “ Hep birlikte Konya’da sağlam bir temel attık, şimdi bu temelin üstüne birlikte nice güzel başarılar inşa ediyoruz” dedi.

Allıoğlu, “Bugün buradan hem merakımızı cezbeden hem de iş ve özel hayatımıza ışık tutan çok değerli bilgiler alarak ayrılacağımıza eminim. İş’te Fırsat Toplantıları yalnızca bir gelenek değil, aynı zamanda derneğimizin vizyonunu yansıtan bir platformdur. Bugünkü buluşmamızın da Konya’daki girişimcilik ekosistemine ve GGYD ailesine katkı sunacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Karaismailoğlu: “Beyin Belirsizliğe Tahammül Edemez”

74’üncü İş’te Fırsat Toplantısı’nın onur konuğu sinirbilimci, akademisyen ve yazar Dr. Serkan Karaismailoğlu, insan davranışlarını bilimsel bir perspektiften anlatarak değerlendirmelerde bulundu. Karaismailoğlu, modern dünyada insanların kronik mutsuzluklarını şu şekilde açıkladı:

“Hayatınızın anlamını, varoluş amacınızı, partnerinizi, eşinizi, yarınızı buldunuz. Ama hâlâ bir eksiklik var. Peki, nedir o eksikliğin adı? Dopamin. Dopamini genellikle ‘mutluluk hormonu’ olarak biliriz. Oysa motivasyonun temelinde de çok önemli bir rol oynar. Ve biz modern insanların en büyük sorunlarından biri de bu. Bir düşünürün dediği gibi; mutluluğun trajedisi, modern mutluluk kavramının insanları sistematik olarak mutsuzluğa sürüklemesindedir.”

İnsanlık tarihinde en büyük hazlara erişim sağlandığı bir dönemde yaşadığımızı ifade eden Karaismailoğlu, buna rağmen insanların kronik mutsuzluk yaşadığını ifade etti. Bunun nedeninin de yaşamın küçük hazlarla inşa edilmesi olduğunu ve beraberinde büyük mutsuzluk yaşandığını belirten Karaismailoğlu, “Fizyolojik olarak beynimizin beklentisi, dopamin seviyesinin eski düzeyine dönmesidir. Ama ne yazık ki bu gerçekleşmez. Eski seviyeye dönmediği gibi, daha da aşağı düşer. İşte biz buna dopamin çöküşü diyoruz. Modern insanın asıl sorunu budur. Bu çöküş öylesine derin bir hal alır ki, kişi uzun vadede kronik bir mutsuzluğa sürüklenir. Hiç sıkılamaz, hiç acı çekemez hale geliriz. Çünkü sürekli kısa kısa mutluluklarla bu durumu geçiştiririz” diye konuştu.

Ayrıca beyne en çok acı çektiren şeyin belirsizlik olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, “Beyin belirsizliğe tahammül edemez. Bu yüzden dezenformasyon korkunç bir şeydir. Beyin hemen karar vermek ister, netlik ister. Bu da onu inanılmaz derecede manipülasyona açık hale getirir” dedi.

GGYD Genel Başkanı Allıoğlu ve GGYD Konya Şube Başkanı Cantürk Karçaaltıncaba günün anısına Dr. Karaismailoğlu’na plaket takdim etti . Keyifli ve verimli geçen sunumun ardından düzenlenen gala yemeğinden sonra katılımcılar toplu fotoğraf çektirdiler.

GGYD Konya Şubesi’nin Binası Açıldı

GGYD Konya Şubesi’nin hizmet binası açıldı. Açılışa GGYD Genel Merkez yöneticileri ile birlikte Eskişehir, İzmir, Çorum ve Bursa şubelerinin başkanları da katıldı.

Konyalı iş insanlarının ilgi gösterdiği açılışta, yeni binanın iş dünyası için bir buluşma noktası olması ve iş ağlarının gelişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.