Kaza, öğle saatlerinde kırsal Yeşilköy Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri bilinmeyen 21 ADF 088 plakalı otomobil ve 34 AB 1886 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen azada, Mehmet Tahir Turan (71) ile M.N.M., F.A. ve M.A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesin sonrasında ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. (DHA)