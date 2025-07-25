Diyarbakır- Batman karayolu üzerindeki TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlama sonrasında tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı ve tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu aktardı. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Olaya dair soruşturma başlatıldı.

Gıyasettin TETİK- Mesut BUDRAÇ- Seyfettin EKEN/ DİYARBAKIR, (DHA)-