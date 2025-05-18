2025 yılında İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilen 69. Eurovision Şarkı Yarışması finali, 26 ülkenin katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı. Finalde sahneye 4. sırada çıkan İsrail temsilcisi Yuval Raphael, şarkısını seslendirirken seyircilerden yoğun yuhalama sesleri yükseldi ve birçok izleyici Filistin bayrakları açarak protestoda bulundu.

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayın Birliği (EBU), canlı yayın sırasında seyirci tepkilerini bastırmak amacıyla yuhalama sesleri yerine alkış efektleri kullanmasıyla eleştirilerin odağı oldu. Bu müdahale, sosyal medyada ve kamuoyunda sansür tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Eurovision Finalinde İsrail Performansına Sahne Protestosu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

Eurovision Şarkı Yarışması finalinde İsrail temsilcisi Yuval Raphael'in sahne performansı sırasında protestolar devam etti. Sosyal medyada birçok kullanıcı, “İsrail şarkı söylerken gerçekte olanlar” notuyla Filistin bayraklı görüntüleri paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Eğitimin, Bilimin ve İnsan Haklarının Öncüsü İçeriği Görüntüle

İsviçre Yayın Kurumu SRG SSR’nin aktardığına göre, Raphael’in performansının sonunda iki kişi bariyerleri aşarak sahneye ulaşmaya çalıştı. Güvenlik ekipleri tarafından engellenen eylemcilerden birinin sahneye boya attığı, olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nı Avusturya Kazandı, İsrail İkinci Oldu

İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen 69. Eurovision Şarkı Yarışması’nın final gecesi, 26 ülkenin sahne aldığı görkemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Finalde; Norveç, Lüksemburg, Estonya, İsrail, Litvanya, İspanya, Ukrayna, Birleşik Krallık, Avusturya, İzlanda, Letonya, Hollanda, Finlandiya, İtalya, Polonya, Almanya, Yunanistan, Ermenistan, İsviçre, Malta, Portekiz, Danimarka, İsveç, Fransa, San Marino ve Arnavutluk yarıştı.

Jüri ve halk oylaması sonuçlarına göre Avusturya'yı temsil eden JJ, “Wasted Love” adlı şarkısıyla 436 puan toplayarak 2025 Eurovision Şarkı Yarışması’nın birincisi oldu. Yarışmada, İsrail 357 puanla ikinci, Estonya ise 356 puanla üçüncü sırada yer aldı.