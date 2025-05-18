TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz'ın başkanlığında 20 Mayıs Salı günü toplanacak ve toplanan komisyonda çalışma usulü ve takvim belirlenecek.

Toplantı öncesi AA muhabirine konuşan Korkmaz, nisan ayında birçok ili etkileyen zirai don olayının yaşandığını hatırlattı.

Yaşanan olay sonrasında hızlıca çalışmaların yapıldığını aktaran Korkmaz, TBMM'de de partilerin ortak kararıyla araştırma komisyonu kurulduğunu da anımsattı.

Komisyonun salı günü toplanacağını dile getiren Korkmaz, toplantıda, yapacakları çalışmalarla ilgili yol haritasını görüşeceklerini bildirdi.

Komisyonun çalışmasını iki aşamalı yürüteceğini söyleyen Korkmaz, "Kısa sürede hızlı bir saha çalışmasıyla vatandaşımızın bu konudaki dertlerini dinleyeceğiz. Araştırma Komisyonu üyeleri olarak don hadisesine maruz kalan bölgelerde hızlı bir çalışma yaparak, aldığımız verileri hızlıca bir öneri paketi şeklinde hazırlayacağız. Birinci çalışmamız bu olacak. İkinci çalışmamız, daha zamana yaydığımız, geniş bir teknik çalışma ekibiyle beraber gelecekte de bu zirai don ve benzeri olaylarla halkımız karşılaştığında bugünden ne gibi önlemler almamız gerekiyor, teknik önlemler, mevzuat olarak yapılması gereken çalışmalar ve üreticilerin belki de alması gereken önlemler noktasında olacak." diye konuştu.

Korkmaz, ön rapor ve nihai raporun birbirinden bağımsız olmayacağının da altını çizdi.

"Bunları masaya yatıracağız"

Üreticinin karşılaştığı riskleri azaltmak üzere kurulan Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) devlet destekli bir sigorta sistemi olduğunu belirten Korkmaz, bu sistemin arzu edilen ölçüde yaygınlaştırılamadığını söyledi.

Bunun değişik nedenlerinin olduğunu söyleyen Korkmaz, "Sistemden kaynaklanan sebepler olabilir, halkımızın sigorta bilinci bakımından etkinsizliği olabilir çünkü devlet büyük ölçüde karşılamasına rağmen bu sigortacılığın yaygınlaşmamasının başka sebepleri de olabilir, bunları masaya yatıracağız." ifadelerine yer verdi.

Tarımsal üretimin artık zorlaştığına vurgu yapan Korkmaz, tarımsal üretimi etkileyen küresel iklim değişikliği ve kırsaldan kente göçe de dikkati çekti.

Korkmaz, tarımsal ve kırsal kalkınmanın önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"İnsanlar, belirli bir üretim ölçeğinde olmak kaydıyla bu ürünü ürettikleri zaman 'Acaba bu ürünümüz piyasada para eder mi etmez mi, ürünü ürettiğimiz zaman başımıza bir şey gelse ne yaparız?' gibi düşünmeden, bunun minimum geliri garanti edecek bir sistemi yapıyor olması lazım.

Tarımsal üretim, sadece bir üretim değil gıdanın stratejik ve güvenlik meselesi olduğu bir çağda en önemli bir mesele haline geldi. Bu bakış açısıyla biz de bu komisyon çalışmalarıyla oluşturacağımız raporumuzu Meclis'imize arz edeceğiz. Bunun çalışmalarımız bittiği zaman sadece araştırma komisyonunun, Meclis'in raflarına girmiş bir rapor değil, bundan sonra yapılacak tarım ve kırsal çalışmalarda zemin oluşturacak güçlü, teknik, akademik ve politik niteliği olan bir rapor olmasını arzu ediyorum."

Muhabir: Aykut Yılmaz