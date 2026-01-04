İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın can aldı. Olay, saat 03.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşadığı öğrenilen bir kişi, soğuk havadan korunmak amacıyla tamirhane önünde bulunan ve onarım için bırakılan otomobilin kırık camından içeri girdi. Bir süre sonra araç içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ancak araç içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğu belirlendi.

İlk Değerlendirme Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk incelemelerde, hayatını kaybeden kişinin karbonmonoksit gazından zehirlenerek bilincini kaybettiği, ardından çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Yanan otomobilin sahibi ile tamirhanede çalışan usta, ifadeleri alınmak üzere olay yerine çağrıldı. İlk bilgilere göre aracın yaklaşık bir aydır tamirhane önünde beklediği ve camının kırık olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.