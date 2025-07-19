Sosyal medya fenomeni Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Lüks detaylarıyla dikkat çeken düğünde en çok konuşulan an ise takı töreni oldu.

Yaklaşık iki buçuk saat süren takı merasimiyle gündem olan düğünde, toplamda 40 milyon TL değerinde takı takıldığı iddia edildi.

Düğünüyle ilgili konuşan Kadir Ezildi, “Düğünümü hatırlamıyorum, sanki sadece takı töreni gibiydi ama hiç pişman değilim” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada olay yaratan bu açıklamanın ardından kullanıcılar “Yok artık” yorumlarıyla şaşkınlıklarını dile getirdi.