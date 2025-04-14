Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki doğurganlık oranlarının giderek düşmesine dikkat çekerken, sezaryen doğumların artışını da ciddi bir tehdit olarak değerlendirdi.

Normal doğumun teşvik edilmesi için yeni adımlar atılacağını açıklayan Erdoğan, devlet destekli kampanyalar, kamu spotları ve bilinçlendirme çalışmalarıyla bu süreci destekleyeceklerini belirtti.

Bu kapsamda yürütülen farkındalık faaliyetlerine spor kulüpleri de dahil olmaya başladı.

Son olarak Sivasspor futbolcularının Fenerbahçe maçı öncesinde sahaya çıkarken taşıdığı “Doğal olan normal doğum” yazılı pankart, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Pankart mesajı sosyal medyada tartışma yarattı.

Birçok kullanıcı pankartı destekleyici mesajlar paylaşırken, kadın hakları savunucuları ise bu ifadeyi "kadın bedeni üzerinden yapılan bir dayatma" olarak eleştirdi.

Kadın örgütlerinden gelen tepkilerde, doğum şeklinin bireysel bir karar olduğu ve kadınların tercihlerine saygı duyulması gerektiği vurgulandı.

Söz konusu mesajın futbol sahası gibi geniş kitlelere ulaşan bir alanda verilmesi ise tartışmanın boyutunu daha da büyüttü.

Kamuoyunda yankı uyandıran bu gelişme, “normal doğum teşviki” ile “bireysel özgürlükler” arasındaki dengenin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.

Kadın bedeni üzerinden yapılan Aile Yılı teşviki ise sosyal medyayı ikiye böldü. Kadın hakları savunucuları, kadınlar sosyal medya platdormları üzerinden tepkilerini dile getirirken Sivasspor'dan olaya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.