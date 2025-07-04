İlyas Orhan, Kurumsal İletişim ve Operasyon direktörü olarak yeni görevine başladığını 1 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni görevine ilişkin duygularını “O kadar heyecan verici ki, yaklaşık 10 yıl bayi yapan tarafta olup şimdi ise bu köklü firma ile bayilikler veriyor, yeni sektör ve yeni insanlarla birlikte birbirimize umut ışığı oluyoruz” sözleriyle ifade eden Orhan, göreve getirildikten sonra ise, bugüne dek bu görev için emeği geçen herkese liderliği ve oluşturduğu güçlü ekipler için teşekkür etti.

Pan Çiğ Köfte’nin 2008’den beri Ankara merkezli, sektördeki en köklü firmalarından biri olduğunu belirten Orhan, “Yepyeni bir anlayış ile çok daha hızlı yol alacağımız bir süreç olacak. Özellikle kendi işine yatırım yaparak kendi başarı hikayelerini yazmak isteyen insanlara ulaşmak istiyoruz çünkü hep birlikte ne kadar güçlü ve başarılı olabileceğimizi biliyoruz.” dedi.