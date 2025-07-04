GONCAGÜL KONAŞ

TÜİK’in 3 Temmuz’da açıkladığı enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak %15,57 oranındaki zam, kamu çalışanları tarafından yetersiz bulundu. Devlet Memurları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, Ankara’da gerçekleştirdikleri basın açıklamasında hem artış oranını hem de yetkili sendikaların sessizliğini eleştirdi. Konfederasyon Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, “Haklarımızı savunmak için buradayız, ama yetkili sendikalar yok. Muhtemelen tatildeler.” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Açıklamada, maaşların açlık ve yoksulluk sınırının altında kaldığı vurgulanarak, torba yasa teklifine eklenmesi talep edilen talepler kamuoyuyla paylaşıldı.

"ENFLASYON FARKI DAHA CEBE GİRMEDEN BUHAR OLDU"

Cengiz, TÜİK’in açıkladığı haziran ayı verilerine göre memur maaşlarına %15,57 zam yapılacağını hatırlatarak, “Yeterli midir? Tabii ki hayır. Daha iki gün önce doğalgaza %24,60 oranında zam yapıldı. Memura yapılacak artış, daha cebe girmeden çıkmış oldu.” ifadelerini kullandı.

“AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Basın açıklamasında, güncel maaşların geçim koşulları karşısında yetersiz kaldığı vurgulandı. Cengiz, “En düşük memur maaşı 50.534 TL’ye, ortalama memur maaşı 57.321 TL’ye, memur emeklisinin ortalama maaşı ise 23.754 TL’ye çıkmaktadır. Halbuki TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 26.115 TL, yoksulluk sınırı ise 85.065 TL’dir.” diyerek, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik çelişkiye dikkat çekti.

"EMEKLİ AÇLIĞA, MEMUR YOKSULLUĞA MAHKÛM EDİLİYOR"

Memur ve emekli maaşlarının yoksulluk sınırının yarısı civarında kaldığını söyleyen Cengiz, “Adaletli olmayan bu durumu kabullenmek mümkün değildir.” diyerek gelir dağılımındaki eşitsizliğe işaret etti.

"ÜCRET YETERSİZLİĞİ KAMU GÖREVLİLERİNİN ORTAK FERYADIDIR"

Cengiz, memurlar arasında yapılan bir anket sonucunu da kamuoyuyla paylaştı. “Katılımcıların %83’ü, birincil ve en acil çözülmesi gereken sorunun ücret ve maaş yetersizliği olduğunu açıkça ifade etmiştir.” dedi. Ankete göre kamu çalışanlarının en büyük harcama kalemleri kira, borç ve kredi ödemeleri olurken; tatil, kültürel etkinlik ve birikim gibi kalemler listenin son sıralarında yer aldı.

“Bu husus, kamu çalışanlarının mevcut gelir düzeylerinin uzun vadeli planlama yapmalarına ya da sosyal faaliyetlere katılmalarına izin vermediğini açıkça göstermektedir.” diye konuşan Cengiz, çalışanların temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını vurguladı.

"TOPLU SÖZLEŞMELERDE ETKİSİZ SENDİKALAR NEDENİYLE BU HALDEYİZ"

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin nedenlerinden birinin toplu sözleşmelerde etkisiz kalan yetkili sendikalar olduğunu belirten Cengiz, “Yedi ayrı dönem halinde gerçekleşen toplu sözleşmeler ve basiretsiz sendikalar, bu durumun temel kaynağıdır.” dedi.

“30 HAZİRAN'DAKİ TORBA YASA BÜYÜK BİR FIRSAT”

Konfederasyon, 30 Haziran 2025’te TBMM’ye sunulan torba yasa teklifinin bir fırsat olduğunu belirterek şu taleplerde bulundu:

“Hâlihazırda 16.165 TL olan seyyanen zammın, emeklilikte de geçerli olmak üzere taban aylıklara yansıtılmasını ve %50 artış ile 24.247 TL olarak ödenmesini istiyoruz.”

“Toplu sözleşme artışının %5’ten %30’a çıkarılmasını, ülkenin büyüme oranının ücretlere yansıtılmasını bekliyoruz.”

“Vergi diliminin %15’e sabitlenmesini istiyoruz.”

“Büyükşehirlerde görev yapan memurlara 15.188 TL ‘Büyükşehir Tazminatı’, lojmanda oturmayanlara ise aynı tutarda ‘Lojman Tazminatı’ ödenmesini bekliyoruz.”

“Kritik bölgelerde görev yapanlara 7.088 TL ‘Terör Tazminatı’ verilmesini istiyoruz.”

“Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş bayram ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz.”

“SAYIN CUMHURBAŞKANI’NDAN TALEBİMİZDİR”

Cengiz, “Adil bir ücret ve onurlu yaşam yolunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu taleplerimizin kısa sürede yasalaşması için ilgililere talimat vermesini bekliyoruz.” diyerek çağrısını yineledi.

Son olarak, “Biliyoruz ki bizler haklıyız. Hakkımız olan insancıl taleplerimizin karşılanmasını, açlık ve yoksullukla olan imtihanımızın son bulmasını istiyoruz.” sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.