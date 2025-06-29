Yangın, saat 22.00 sıralarında Mudanya Yolu Bursa istikameti üzerinde bulunan ormanda çıktı. İddiaya göre yangın havai fişek nedeniyle çıkarken, alevlerin hızla yayılması üzerine, ormana yakın bir düğün de güvenlik önlemi nedeniyle yarıda kesilerek salon boşaltıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.