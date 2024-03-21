Kayseri'de feci kaza

Erkilet Bulvarı üzerinde, F.D'nin kullandığı 06 EA 1935 plakalı otomobil ile H.B'nin yönetimindeki 06 YKB 08 otomobil, yol kenarında sürücü kursu eğitim pistine park edilen tır dorsesine arkadan çarptı.
Kazada sürücülerle otomobillerdeki M.B, S.D. ve Y.D. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.