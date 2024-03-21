- Yaşam

Kayseri'de feci kaza

Kayseri Kocasinan'da, iki otomobilin park halindeki tır dorsesine çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de feci kaza
Kayseri'de feci kaza
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Erkilet Bulvarı üzerinde, F.D'nin kullandığı 06 EA 1935 plakalı otomobil ile H.B'nin yönetimindeki 06 YKB 08 otomobil, yol kenarında sürücü kursu eğitim pistine park edilen tır dorsesine arkadan çarptı.

Kazada sürücülerle otomobillerdeki M.B, S.D. ve Y.D. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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21 Mar 2024 - 20:27 AA Kayseri- Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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