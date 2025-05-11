Kaza, 11 Mayıs 2025 Pazar günü saat 06.00 sıralarında D-100 Karayolu'nun İçmeler mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Emrah Demir yönetimindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, D-100 Karayolu’nun Edirne yönünü trafiğe kapatarak araç akışını yan yola yönlendirdi.

Kazada otomobilde bulunan Ayşe Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan ve aynı aileden oldukları öğrenilen Emrah, Ayşegül, Furkan ve Emir Ali Demir ise yaralı olarak ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi'nekaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ayşe Demir’in cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, bazı aile üyeleri sinir krizi geçirdi.

Kaza sonrası araç çekici yardımıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.