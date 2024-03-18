Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in 30'uncu haftasında oynanan 3 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 3 maç şu şekilde;
Alanyaspor - Kayserispor
Beşiktaş - Antalyaspor
Adana Demirspor - Sivasspor
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇININ VAR KAYITLARI
Beşiktaş'ın Antalyaspor'u konuk ettiği maçın 34'üncü dakikasında Gedson Fernandes'in Bahadır Öztürk'ü formasından çektiği pozisyonda önce mücadeleyi devam ettiren Burak Pakkan, VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:
VAR: Seni potansiyel penaltı için sahada incelemeye davet ediyorum.
Burak Pakkan: Geldim Hakan abi, görüyorum.
VAR: Şu an formayı görüyorsun.
Burak Pakkan: Temas noktasını gördüm, oynatalım.
VAR: Şu an canlı oynatıyorum.
Burak Pakkan: Tamam. Devamını da oynat abi. Devamını da oynat.
Burak Pakkan: Top oyunda mı, top oyunda mı, onu göreyim bir de...
VAR: Gösterir misin topun oyunda olduğunu.
Burak Pakkan: Tamam gördüm.
Burak Pakkan: Numarası kaç, numarasını göreyim... 83, penaltı sarı kart veriyorum.
90+6'ncı dakikada Mert Günok'un rakip ceza sahasındaki kafa vuruşunda top Antalyasporlu Naldo'nun koluna çarptı. Pozisyonu önce devam ettiren Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonun VAR konuşmaları şöyle:
VAR: Burak beni duyuyor musun ben Hakan, Burak beni duyuyor musun ben Hakan.
Burak Pakkan: Efendim abi. Dinliyorum... Dinliyorum abi.
VAR: Sana potansiyel elle oynama gerekçesiyle penaltı için sahada inceleme öneriyorum.
VAR: Monitöre geldin mi?
Burak Pakkan: Geldim...Evet abi.
VAR: Ben sana şimdi temas noktasını gösteriyorum.
Burak Pakkan: Görüyorum şu an.
VAR: Bu temas noktası. Şimdi bir kere daha oynatıyorum. Bir de geniş açıdan oynatacağım.
Burak Pakkan: Tamam bir daha oynat abi.
VAR: Geniş açıdan da oynatabilir misin?
Burak Pakkan: Tamam gördüm.
Burak Pakkan: Bir de buradan. Siyahın eline değmiyor değil mi abi? Bir daha yakından versene bana. Beyazlı oyuncunun, beyazlı oyuncunun eline değmiyor değil mi, siyah-beyazlı...
VAR: Hayır, direkt, direkt.
Burak Pakkan: Tamam, tamam şimdi gördüm, şimdi gördüm.
VAR: Yandan göster onu değmiyor.
Burak Pakkan: Penaltı vereceğim, kart vermeyeceğim.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.