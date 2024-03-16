Onur: "Fiziksel aktivitelerin artması için çalışmaya devam ediyoruz"

Spor İstanbul'un koordinatör olduğu 'Sport4All-Herkes İçin Spor' projesi, Erasmus + Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Etkinliği Eylemi kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan 200 bin Euro destek aldı. Sport4All, 1 Ocak 2024 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında 18 ayda tamamlanacak. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Spor İstanbul'un engelli çocuklarla gençlere yönelik eğitim ve etkinlik yapmayı; paralimpik sporcu yetişmesine altyapı sağlamayı amaçlayan 'Sport4All-Herkes İçin Spor' isimli proje ile ilgili Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Proje için heyecanlı olduklarını belirten Onur, "'Herkes İçin Spor' projesi Erasmus'un kar amacı gütmeyen kurumlar için spor dahilinde verdiği ve Türkiye'de de vermiş olduğu ilk proje desteği. Heyecanımız yüksek. Açıkçası spor ve engelliler herkesin konuştuğu ancak yeteri kadar aksiyon alınmayan iki önemli alan. Bende kalan en çarpıcı konulardan birisi engelli çocuklarımızın yüzde 53'ünün yakın bir arkadaşının olmamasıydı. Bu toplum ile sosyal bağları kuramamaları açısından önemli bir eksiklik. Sporun bu konuda çok büyük etkisi olacağını biliyoruz. Bu proje önemli, umarım örnekleri artacaktır" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA FİZİKSEL AKTİVİTELERİN ARTMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İstanbullular için aktivite ve etkinliklerin sürdüğünün altını çizen İ. Renay Onur, "Bu projenin bitimiyle yurt dışındaki ortaklarımızla beraber engellileri spor ile bir araya getirmek için bir örnek program oluşturuyor olacağız. Hem Spor İstanbul'un adını duyurmak hem de burada engelli çocuklarla yapılan projelerin artması için önemli olduğunu düşünüyorum. Şu an içinde bulunduğumuz tesis (İBB Haliç Su Sporları Merkezi) yazın açıldı. Yazdan bu yana 5 tesisimizi daha açtık. 875 bin İstanbulluya 12 milyon kez hizmet vermişiz. Bunlarla İstanbul'da fiziksel aktivitelerin artması için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ ENGELLİ ÇOCUKLARIN SPOR AKTİVİTELERİ SAYESİNDE TOPLUMLA BAĞLARININ GÜÇLENMESİ VE PARALİMPİK SPORCULAR YETİŞTİRİYOR OLMAK"

İ. Renay Onur, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "Amacımız engelli çocukların spor aktiviteleri sayesinde toplumla bağlarının güçlenmesi ve paralimpik sporcular yetiştiriyor olmak. Bunu yaparken de paydaşlarımız, aileler ve eğitmenleri de projenin içine alarak etkiyi arttırmayı amaçlıyoruz."