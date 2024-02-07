Normod'dan yeni deneyim merkezi

Şişli'de iki katlı bir dairede başlayan Normod'un yolculuğunun yeni durağı, Kadıköy'deki Ritim İstanbul AVM oldu. Yeni showroom, yol üzerinde bulunan ilk mağaza showroom'u olma özelliği taşıyor. Deneyim merkezi, her gün 10.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Markadan yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Müşterilerimizin yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına uygun tasarımları oluşturmalarını ve alanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerini sağlıyoruz. Modülerlik, aynı zamanda müşterilerimize gelecekte mobilyalarını farklı parçalarla yenileyerek sürdürülebilir bir kullanım imkanı sunuyor.

Normod, aynı zamanda salon dekorasyonu konusunda ücretsiz tasarım danışmanlığı hizmeti veriyor ve deneyim merkezlerini ziyaret edemeyen müşterilere ürünlerde uygulanabilecek kumaş numunelerini ücretsiz gönderiyor. Normod bu sayede internet üzerinden mobilya alışverişini kolaylaştırıyor ve ürünlerine ilgisi olan herkese ulaşabiliyor.

Markanın yeni deneyim merkezinin konsepti, İstanbul, İzmir, Ankara ve Berlin'de bulunan diğer deneyim merkezleriyle aynı doğrultuda ilerleyecek. İç mimarlardan oluşan satış ekibiyle, müşteriler kendi koltuklarını yaratabilecekleri modülleri görebilecek ve koltuklarında seçebilecekleri kumaş kartelasını inceleyebilecekler. Aynı zamanda Normod'un yataklı koltuk, yemek masası, masif ahşap sehpa ve halılar gibi farklı ürün koleksiyonları da deneyim merkezinde sergilenecek."

Normod'un kurucusu Engin Göndiken, yeni deneyim merkezi ile ilgili şunları söyledi:

"Bu büyük alanda, yeni koleksiyonlarımızı tanıtmak ve ürünlerimizi sergilemek için heyecanlıyız. Amacımız, dijital ortamda başlayan mobilya satın alma sürecinde müşterilerimizin kusursuz bir deneyim yaşamasını sağlamak. Bununla birlikte, kullanıcılarımızla yüz yüze buluşmanın da önemli bir nokta olduğunun farkındayız. Gelecekte Normod deneyimini evlerin her alanına taşıyabilmek adına yeni ürünler ekleyerek kendimizi geliştirmeye ve çalışmaya devam ediyoruz."