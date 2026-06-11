CHP’de günlerdir devam eden siyasi hareketlilikte kritik gün geldi. Parti Meclisi (PM) toplantısı Ankara’da başladı.

Toplantı öncesinde Özgür Özel’e yakın 28 Parti Meclisi üyesi görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçeleri Mustafa Biçer tarafından CHP Genel Merkezi’ne teslim edildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından başlayan PM toplantısında partinin yol haritası ve gündemdeki önemli başlıkların ele alınması bekleniyor. CHP’de gözler, PM toplantısının ardından saat 16.00’da yapılması beklenen basın açıklamasına çevrildi.