Etimesgut Belediyesi Güzelkent Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde, bu yıl düzenlenen sosyal yardım etkinliğinde en büyük mutluluk, çocukların yüzündeki tebessüm oldu. Etkinlik kapsamında, belediyeye bağlı ETİSEM kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği oyuncaklar, kıyafetler ve hediyeler, minik kalplere umut ışığı oldu.

Etkinlik, aynı zamanda ailelere de dayanışma ve yardımlaşma duygusunu pekiştirdi. ETİSEM kursiyerlerinin yoğun emekleriyle hazırlanan hediyeler, etkinlikte çocuklara dağıtılarak, onların mutluluğuna ortak oldu. Bu anlamlı etkinlik, toplumda yardımlaşmanın ve birlikte olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Etimesgut Belediyesi katılan herkese teşekkür ederek; "Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Ebru Keyvan ve Sosyal Destek Müdürümüz Sayın İsmail Acar’a, emek veren tüm kursiyerlerimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ederiz." dedi