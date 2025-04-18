Bahar aylarının gelmesiyle birlikte, Etimesgut ilçesinde sivrisinek ve haşere popülasyonlarında artış yaşandı. Bu durum, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilirken, Etimesgut Belediyesi de bu soruna karşı etkili önlemler almak için harekete geçti.

Etimesgut Belediyesi, özellikle sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, ilçenin çeşitli mahallelerinde düzenli olarak yapılan ilaçlama faaliyetleriyle, bu tür zararlılarla mücadele etmeye devam ediyor. Bahar aylarının başlamasıyla birlikte, hava koşullarının etkisiyle artış gösteren sivrisinek ve haşereler, belediye tarafından yapılan bu önlemlerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama ise şu şekildeVeteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına başladı. Özellikle sulak alanlar ve su birikintilerinde yoğunlaşan ekiplerimiz, düzenli aralıklarla dezenfekte ve yüzey temizliği çalışmalarıyla ilçemizin dört bir yanında sahada.