Çankaya Belediyesi, yaz tatilinde çocukların hem fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de sporu sevdirmek amacıyla ücretsiz Yaz Spor Okulları düzenliyor. Futbol ve basketbol branşlarında açılacak kurslar, alanında uzman kulüplerin katkısıyla 5-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Futbol eğitimleri Gençlerbirliği Spor Kulübü, basketbol eğitimleri ise Başkent İZ Spor Kulübü iş birliğiyle yürütülecek. Futbol branşına 6-15 yaş arası, basketbol branşına ise 6-12 yaş arası erkek çocuklar başvuru yapabilecek.

Basketbol Yaz Spor Okulu

Basketbol eğitimi, 9 Ağustos’tan itibaren her cumartesi ve pazar günü 09.00-11.00 saatleri arasında İşçi Blokları Mahallesi’nde bulunan Berfo Ana Parkı’nda yapılacak. Başkent İZ Spor Kulübü’nün deneyimli antrenörleri eşliğinde yürütülecek antrenmanlara 6-12 yaş arası erkek çocuklar katılabilecek. Programda 9-12 yaş grubu saat 09.00-10.00, 6-8 yaş grubu ise 10.00-11.00 arasında çalışacak.

Basketbol okulu için kayıtlar, Çankaya Belediyesi Ana Hizmet Binası (Kızılay) ve Çankaya Gençlik Merkezi (Çukurambar) üzerinden yapılabilecek.

Futbol Yaz Spor Okulu

Futbol kursu 5 Ağustos’ta başlayacak ve her salı ile perşembe günleri 09.00-10.00 saatleri arasında Yaşamkent’teki Şenol Güneş Spor Parkı’nda gerçekleşecek. 6-15 yaş grubuna yönelik planlanan eğitimlerde, Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün antrenörleri temel futbol eğitimi verecek.

Başvurular; Çankaya Belediyesi Ana Bina (Kızılay), Çankaya Gençlik Merkezi (Çukurambar) ve Şenol Güneş Spor Parkı’nda (Yaşamkent) alınacak.

Katılım Ücretsiz, Kontenjan Sınırlı

Tüm eğitimler ücretsiz olacak ancak kontenjanla sınırlı. Başvuru sırasında kayıt formu ve bir adet vesikalık fotoğraf yeterli olacak. Kayıt formuna Çankaya Belediyesi’nin resmi internet sitesinden ulaşılabilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0 312 458 89 00 / 5409 (dahili) numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.