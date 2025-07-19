Gölbaşı Belediyesi, hafta sonu binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Atatürk Sahil Parkı’nda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar sayesinde park, yeni haftaya hazır hale getirildi.

Ankara'nın en çok tercih edilen dinlenme alanlarından biri olan Atatürk Sahil Parkı, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park genelinde detaylı temizlik ve bakım seferberliği başlattı.

Süpürge araçları, çalı süpürgeleri ve temizlik personelleri ile yürütülen çalışmalarda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve dinlenme noktaları temizlenerek elden geçirildi. Aynı zamanda yeşil alanlarda budama işlemleri yapıldı, peyzaj düzenlemeleri ile parkın estetik görünümü yenilendi.

Odabaşı: "Temizlik sadece çöp toplamak değil, huzurlu bir ortam oluşturmak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, yapılan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle hafta sonları hemşehrilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Sahil Parkı’nda düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Temizlik bizim için yalnızca çöpleri toplamak değil, vatandaşlarımızın güvenle zaman geçirebileceği bir ortam sunmak anlamına geliyor. Çocukların oyun oynadığı, ailelerin vakit geçirdiği alanlarda hijyen en öncelikli konumuz. Bu yüzden sadece yüzeysel değil, altyapıya kadar inen bir bakım programı uyguluyoruz" dedi.

Tüm Ankaralıları Gölbaşı’na davet eden Odabaşı, “Bir şehri güzel yapan sadece belediye hizmetleri değil, o şehirde yaşayan insanların da duyarlılığıdır. Bu güzellikleri hep birlikte koruyalım” ifadelerini kullandı.

Odabaşı ayrıca, ilçedeki tüm park ve yeşil alanlarda periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.