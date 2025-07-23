Pursaklar Belediyesi, ilçede yaşayan çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilecek olan Pursaklar Çocuk Şenliği, çocuklara unutulmaz ve eğlence dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Binlerce çocuğun katılım göstermesi beklenen şenlikte; birbirinden renkli etkinlikler, eğitici gösteriler ve interaktif oyunlarla çocukların doyasıya eğlenmesi hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaklaşan şenliğe dair şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızın gönüllerince eğleneceği, neşe dolu anlar yaşayacağı bu güzel etkinliğe sayılı günler kaldı. Onların yüzündeki bir tebessüm bizler için en büyük ödül. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımız için her şeyin en güzelini yapmak bizim sorumluluğumuz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini şenliğimize davet ediyorum. Hep birlikte çok eğleneceğiz.”

25 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’a kadar sürecek olan şenlik boyunca belediye ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında programlar düzenleyecek. Etkinlik kapsamında; şişme oyun alanları, illüzyon ve kukla gösterileri, Bubble Show, palyaçolar, animatörler ve geleneksel çocuk oyunları gibi pek çok etkinlik çocuklarla buluşacak.