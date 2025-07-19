Ankara'da öğlen saatlerinde ince başlayan yağmur akşam saatleride sağanak yağış ve fırtınaya dönüştü. Mamak, Keçiören, Dikmen semtleri ise adeta sele ve fırtınaya teslim oldu. İlçelerden sel ve su taşkını görüntüleri bir bir gelirken en akılalmaz olay Keçiören'de yaşandı.

Keçiören'de sağanak bir şekilde yağan yağmurun suları bir evin duvarını patlattı, o anlar bir vatandaşın kamarası tarafından kayıt altına alındı. Ankara'da yaşanan selde can kaybı bulunmazken, ekonomik kayıp vatandaşı zor durumda bıraktı. Birçok araba sel sularına kapılıp sürüklenirken, çoğu vatandaşta yağmurda mahsur kaldı ve isyan etti.