Geçen sezon deplasmanlarda istikrarsız sonuçlar alan ve yalnızca 3 galibiyet toplayabilen sarı-kırmızılılar, Rize’deki farklı galibiyetle bu problemi sezona başlarken çözdü. Özellikle geçtiğimiz sezon Rize deplasmanında 6-3 gibi farklı bir skorla mağlup olan Göz-Göz, bu kez aynı rakibi 3-0 yenerek adeta rövanşı aldı.

Stoilov: “Henüz İstediğimiz Seviyede Değiliz”

Göztepe'deki 3. sezonuna giren teknik direktör Stanimir Stoilov, 3-0’lık galibiyete rağmen takımın fiziksel olarak tam hazır olmadığını belirtti:

“Maça istediğimiz gibi başlayamadık, ilk 15 dakikada zorlandık. Ancak ritmi yakalayınca oyuna hakim olduk. Fiziksel olarak birçok oyuncumuz benim istediğim seviyeden uzakta. Genç oyuncularımızın sisteme daha hızlı adapte olması gerekiyor. Galibiyet bizi sevindirdi ama bu eksiklikleri görmezden gelemeyiz.”

Golleri Eski Tanıdıklar Attı

Yeni transferlerden Arda Okan, Rhaldney, Olaitan, Cherni ve Janderson ilk 11'de şans bulurken; Godoi ve Sabra ikinci yarıda oyuna girdi. Ancak goller, Göztepe’nin geçen sezondan tanıdığı isimlerden geldi:

52. dakika: Bokele

90+3. dakika: Emersonn

90+3. dakika: Dennis

21 yaşındaki Emersonn, geçen sezon beklentilerin altında kalmıştı ancak bu sezonun ilk maçında golle başlayarak moral buldu.

Rekor Gelir Kapıda: Romulo Leipzig Yolcusu

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Romulo Cardoso, bu hafta büyük olasılıkla Almanya’nın güçlü kulübü RB Leipzig’e transfer oluyor. Leipzig, yıldız forveti Benjamin Sesko’yu 85 milyon Euro’ya Manchester United’a sattıktan sonra gözünü Romulo’ya çevirdi. Göztepe, 2.5 milyon Euro’ya transfer ettiği Romulo'dan 20 milyon Euro üzerinde bonservis geliri bekliyor.

Bu transfer, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservislerinden biri olacak. Romulo, Rize maç kadrosuna alınmadı ve transferinin resmiyet kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe Maçı Kapıda

Göztepe, Süper Lig'in 2. haftasında İzmir'de taraftarıyla buluşacak. Sarı-kırmızılılar, Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Bu zorlu mücadele, hem yeni kadronun hem de taraftar desteğinin ciddi bir sınavı olacak.