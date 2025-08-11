Sezon öncesi dış transferde yalnızca iki genç ismi kadrosuna katan Bodrum FK’da, yeni transferlerden 21 yaşındaki forvet Ali Habeşoğlu, ilk resmi maçında fileleri havalandırarak dikkat çekti. Genç oyuncu, performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Rövanş Alınamadı

Bodrum ekibi, 2022-2023 sezonunda 1. Lig Play-Off finalinde Süper Lig yolunda elendiği Pendikspor karşısında rövanşı da alamamış oldu.

Teknik Direktör Burhan Eşer: “Doğru Yoldayız”

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Teknik Direktörü Burhan Eşer, genel performanstan memnun olduğunu belirtti:

“Ligin ilk maçı her zaman zordur. Hava sıcaklığı etkiledi ama bu bir bahane değil. Oyuncularım iyi mücadele etti. Girdiğimiz 4-5 net pozisyonu değerlendiremedik. Son 20 dakikada tempomuz biraz düştü. Ancak genel anlamda maçın hakimi bizdik. Lig uzun bir maraton ve biz doğru yoldayız.”

Zemin Tartışmalarına Net Yanıt

Eşer, bazı çevrelerden gelen saha zemini eleştirilerine de yanıt verdi:

“Bodrum sıcağında zeminin bu şekilde olması insanların emeğine saygıyı gerektiriyor. Çimlerin uzunluğu ve kısalığı ölçülüyor. Zeminin durumu çok iyiydi. Buna laf söylemeye gerek yok.”