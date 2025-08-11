Murat Meriç Kuntker Kimdir?

Daha önce Aliağa Petkimspor ve Mersinspor formalarıyla Süper Lig deneyimi yaşayan Kuntker, enerjisi ve oyun kurucu özellikleriyle Karşıyaka'nın rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Transferde 6 İsim Tamamlandı

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Faruk Beşok’u getiren Karşıyaka, dış transferde şu ana kadar şu isimlerle anlaştı:

  • 🇺🇸 Mike Moore (Forvet)

  • 🇺🇸 Chris Chiozza (Guard)

  • 🇹🇷 Samet Geyik (Uzun Forvet)

  • 🇹🇷 Egemen Güven (Pivot)

  • 🇹🇷 Ege Özçelik (Oyun Kurucu)

  • 🇹🇷 Murat Meriç Kuntker (Guard)

Transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'nın kısa süre içinde kadrosuna birkaç takviye daha yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA