Murat Meriç Kuntker Kimdir?

Yaş: 22

Boy: 1.92 m

Pozisyon: Guard

Son Takımı: Ormanspor

2024-25 Sezonu TBL İstatistikleri: 14 maç 11.1 sayı 2.0 ribaund 2.1 asist



Daha önce Aliağa Petkimspor ve Mersinspor formalarıyla Süper Lig deneyimi yaşayan Kuntker, enerjisi ve oyun kurucu özellikleriyle Karşıyaka'nın rotasyonuna önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Transferde 6 İsim Tamamlandı

Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Faruk Beşok’u getiren Karşıyaka, dış transferde şu ana kadar şu isimlerle anlaştı:

🇺🇸 Mike Moore (Forvet)

🇺🇸 Chris Chiozza (Guard)

🇹🇷 Samet Geyik (Uzun Forvet)

🇹🇷 Egemen Güven (Pivot)

🇹🇷 Ege Özçelik (Oyun Kurucu)

🇹🇷 Murat Meriç Kuntker (Guard)

Transfer çalışmalarını sürdüren Karşıyaka'nın kısa süre içinde kadrosuna birkaç takviye daha yapması bekleniyor.