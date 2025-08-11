Ancak iddialara göre genç oyuncu, kulübe ihtarname gönderdi ve 30 günlük yasal sürede alacakları ödenmedi. Başkan Yüksel Gürüz’ün, kulüp yönetimini gayriresmi olarak Sinan Kanlı'ya devrettiği 1 Ağustos 2025 itibariyle Mehmet Gündüz’ün serbest kalma hakkını kazandığı öğrenildi. Bu tarihten sonra 5 gün daha takımla antrenmanlara çıkan Gündüz’ün daha sonra takımdan tamamen ayrıldığı belirtildi.

Altay Camiasında Yas: Mehmet Mütevellioğlu Hayatını Kaybetti

Altay’ın eski yöneticilerinden, camianın sevilen ismi Mehmet Mütevellioğlu, bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüpte birçok dönemde yöneticilik yapan Mütevellioğlu’nun vefatı büyük üzüntü yarattı.

Altay Başkanı Yüksel Gürüz, yayımladığı taziye mesajında, “Altay’ımıza birçok dönem yöneticilik yapmış, aileden Altaylı sevgili dostum Mehmet Mütevellioğlu'nun kaybını derin bir üzüntü ile öğrendim. Tüm camiamız ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Nurlarda yat dostum,” ifadelerini kullandı.

Cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacak. Mehmet Mütevellioğlu, 2021 yılında ise oğlu Ali Mütevellioğlu’nu kalp krizi nedeniyle kaybetmişti.