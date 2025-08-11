Kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın saatte 40-60 km hızla, yer yer ise 60-80 km/saat hızla esmesi bekleniyor. Bu nedenle bölgede ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

Uyarı Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi

Başlangıç Saati: 11:40

Bitiş Saati: 12 Ağustos 2025 Salı, 23:59

Yetkililer, belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, çatı ve ağaç altlarında bulunmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Özellikle tarım ve ulaşım sektörlerinde çalışanlar için bu uyarı hayati önem taşıyor.