İlk olarak 13 Ağustos Salı günü Shelbourne ile Rijeka karşı karşıya gelecek. Hırvat temsilcisi Rijeka, sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmıştı. Rövanş mücadelesi TSİ 21.45’te başlayacak.

Arda Turan’lı Shakhtar, Panathinaikos’u Ağırlıyor

Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, rövanş maçında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. İlk maç 0-0 sona ermişti. Ukrayna temsilcisi, bu kritik maçı 14 Ağustos Perşembe TSİ 21.00’de oynayacak. Bu eşleşmenin galibi, Samsunspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi olacak.

Rövanş Maçlarının Programı ve İlk Maç Sonuçları (TSİ)

13 Ağustos Salı:

21.45 | Shelbourne (İrlanda) - Rijeka (Hırvatistan) | (İlk maç: 1-2)

14 Ağustos Perşembe:

18.00 | KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya) | (2-1)

19.00 | Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç) | (3-1)

20.00 | Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) | (1-1)

20.00 | Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan) | (0-0)

20.00 | Brann (Norveç) - Hacken (İsveç) | (2-0)

20.30 | Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek) | (1-1)

21.00 | Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta) | (2-1)

21.00 | Drita (Kosova) - FCSB (Romanya) | (2-3)

21.00 | Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre) | (3-1)

21.00 | Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan) | (0-0)

21.30 | Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya) | (2-1)

22.00 | Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) | (1-4)

Galipler Play-Off’a Yükselecek

Rövanş karşılaşmalarının ardından turu geçen takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turuna yükselme hakkı kazanacak. Bu turda mücadele edecek ekipler, gruplara kalabilmek için son adımı atmaya çalışacak.