Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyü sakinleri, 46 yıl önce köylerinde çekilen ve akrabalarının da oynadığı 'Hazal' filmini beyaz perdede izledi.

Gercüş Kaymakamlığı koordinesinde belediyenin desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen yaz sineması etkinliğinin dördüncüsü ilçeye bağlı Gönüllü köyünde gerçekleştirildi.

Okul bahçesine kurulan beyaz perdede, 1979'da köyde çekilen, yönetmenliğini Ali Özgentürk'ün yaptığı, Türkan Şoray, Talat Bulut, Hüseyin Peyda ve Meral Çetinkaya'nın oynadığı ve köy sakinlerinin de figüran olarak yer aldığı 'Hazal' filminin gösterimi yapıldı.

Töre gereği ölen kocasının çocuk yaştaki kardeşi ile evlenmek zorunda kalan genç bir kadının yaşadıklarını konu edinen filmde oynayan akrabalarını izleyen köy sakinleri etkinlikte duygulu anlar yaşadı.

'Sosyal alan oluşturabilmek için ilçemizde yaz sinema etkinliğini başlattık'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Dursun, AA muhabirine, eğitimin sadece okulda öğrencilere yönelik bir aktivite olmadığını ayrıca bir ayağının da veliler olduğunu söyledi.

Bu kapsamda velilere yönelik bir etkinlik yapmak istediklerini dile getiren Dursun, yaz sineması etkinliğini başlattıklarını belirtti.

Özellikle köylerde kadınların sosyalleşmesi açısından yaz sineması etkinliğinin önemli olduğunu ifade eden Dursun, şunları kaydetti:

'İlçemizde ve köylerimizde özellikle kadın ve kız çocuklarımızın bir sosyal alanı olmadığının farkına vardık. Sosyal alan oluşturabilmek için ilçemizde yaz sinema etkinliğini başlattık. İlçe merkezinde üç etkinlik yaptık. Bu hafta da ilk defa bir köyümüzde bu aktiviteyi gerçekleştirdik.'

Gönüllü köyünde gerçekleştirdikleri etkinliğin seçilen film ile anlam kazandığını anlatan Dursun, etkinlikte gösterimi yapılan filmin 1979'da köyde çekildiğini anımsattı.

Dursun, 'Köyde şu anda yaşamını yitirmiş birçok insan bu filmde figüran olarak rol aldı. Burada aslında köylülerimiz kendi büyüklerini, kaybettikleri bireyleri tekrar beyaz perdede görme imkanına kavuştu. Bu anlamda film seçimi bizim için özel oldu.' dedi.

'Babamız, dedemiz, akrabalarımız hepsini filmde gördük'

Köy muhtarı Nusreddin Kavak da köylerinde çekilen filmi yeniden izledikleri için çok duygulandıklarını belirtti.

Filmde oynayan eş, dost ve akrabaları görmenin kendilerini hem sevindirdiğini hem de hüzünlendirdiğini anlatan Kavak, 'Filmi 1979'da köyümüzde çektiler. Onun için çok duygulandık. Filmde oynayanlardan vefat edenler var. Hem sevindik hem üzüldük. Filmde oynayanlardan büyük bir kısmı vefat etti.' ifadelerini kullandı.

Köy sakinlerinden Mehmet Salih Kavak da filmi izlerken duygulandığını anlattı.

Köylerinde ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini bildiren Kavak, 'Babamız, dedemiz, akrabalarımız hepsini filmde gördük. Çok heyecanlı ve sevinçliyiz.' dedi.

Rozelin Gümüş ise etkinliği düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, filmi ailesiyle izlediğini söyledi.

Filmde büyüklerinin bulunduğunu belirten Gümüş, köy sakinleri olarak filmde oynayan yakınlarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.