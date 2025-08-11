İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün depremin vurduğu Balıkesir'e geldi. Her iki bakan geceyi 6.1'lık depremin merkezi üssü olan Sındırgı'da geçirdi. Bölgede incelemelerini sürdüren Yerlikaya ve Memişoğlu, bugün çalışmalar hakkında bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu sabah erken saatlerden itibaren AFAD koordinasyonunda hasar tespit, enkaz kaldırma, beslenme gibi ilgili çalışma gruplarımızın her biri işbaşı yaptı. Hasar tespit ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğümüz, Bakanımızın talimatıyla ilgili arkadaşlarımızı gönderdi. 50 ekip kuruldu. 7 merkez mahallemize 16 ekip, 68 kırsal mahallemize 34 ekip olmak üzere toplam 50 ekip hasar tespitleri ile ilgili çalışmalara başladı. Zarar tespiti ile ilgili defterdarlığımızın koordinasyonunda hemen 30 ekip işbaşı yaptı. Merkez ve kırsal mahallelerde çalışma yaptı. Tespitleri de sonradan paylaşacağız. Depremin olduğu ilk andan itibaren beslenme ve ikram ile ilgili çalışma grubumuz değerli Kızılay'ımızın 25 ekibi görev yapıyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızdan ve belediyelerden gelen ekiplerde çalışıyor. Her birini yürekten tebrik ediyorum. 1100 arama kurtarma ekibi de görev yapıyor. 11 arama köpeği, 214 araç, AFAD itfaiye Jandarma Emniyet Milli Savunma Bakanlığımız tüm belediyeler, Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimiz ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hepsini tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

'ACİL HARCAMALAR İÇİN 20 MİLYON LİRA DESTEK KAYNAK AKTARDIK'

Geceyi sokakta geçiren vatandaşlara ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Hem onların sorunlarına yanıt verdik hem de yapılacak hizmetleri anlattık. Artçılardan endişelilerdi. Hocamızdan aldığımız bilgiye göre; 4 büyüklüğünde 10'un üzerinde deprem oldu ve toplamda artçı sayısı 250'yi geçti. 'Allah'ım bizi bütün afetlerden korusun' diyoruz. Savcılarımız çalışıyor. Bir kişinin hayatını kaybettiği yıkılmış binada inceleme yapılıyor. İnceleme tamamlandıktan sonra enkazlar kaldırılacak. Valimizin emrine, 20 milyon lira acil harcamaları için destek kaynak aktardık. 2 köyümüzü de ziyaret edeceğiz. Alacaatlı köyümüzde 9 bina yıkıldı. Bunlardan 7'si metruk bina idi. 2'sinde yaşam vardı. Gölcük köyünde 6 bina yıkıldı. 2'sinde yaşam var. Diğer 4 ev metruk idi. Burada yaşayan vatandaşlar sağ salim depremden kurtuldu. Arkadaşlarınla beraber geçmiş olsun ziyaretine gideceğim" diye konuştu.

'DEVLET MİLLETLE EL ELE VEREREK DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERDİK'

İçeri girilmesi tehlikeli olacak evlerle ilgili de çalışma yaptıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Kütahya'da bulunan hazır konteyner, AFAD'ın stoklarında bulunanlardan buraya getirilmek üzere yola çıktı. Köylere gideceğiz. Vatandaşlarımızla konuşacağız. Onların emrindeyiz. Kalıcı konutları oluncaya kadar istekleri doğrusunda konteyner kurulumunu en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız valimiz, talimatları ve takipleri anbean oldu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde asrın felaketinde nasıl çalıştıysak 6,1 büyüklüğündeki depremde de başta arama kurtarma olmak üzere devlet milletle el ele vererek dayanışma örneğini bir kez daha gösterdik" dedi.

'GELEN İHBARLARA GİDİYORUZ'

Hasar tespiti ihbarlarını açıklayan Bakan Yerlikaya, "'66 evim, binam olumsuz etkilendi. Gelin hasar tespitine bakın' ricaları oldu. O gelen ihbarlara gidiyoruz. Gece görmemiş olabiliriz. Gündüz vakti gören olursa ilgili birimleri arayıp, ihbarda bulunabilirler. Bunun haricinde tüm kamuya ait hizmet binalarının tamamını titizlikle tarayıp, 'Arama bitmiştir, şu tespitler vardır' diyeceklerdir. Biz de rahatlayacağız" diye konuştu.

'52 YARALIMIZ VAR, 19'U TABURCU OLDU'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "AFAD'ın koordinasyonunda gerekli müdahaleler ve yardımlar herkese yapılmaya başlandı. Bakanımız ayrıntısıyla anlattı. Dün gece hastanedeki yaralılarımızı ziyaret ettik. 52 yaralımız var. 19 kişi taburcu oldu. Hepsinin genel durumu iyi. Diğerlerini de en kısa zamanda inşallah taburcu edeceğiz. Rahmetli olan vatandaşımızın ailesine sabırlar diliyoruz. Deprem bir kültür artık. Hem davranış yöntemleri hem de fiziki yapılarımızda buna hazırlıklı olmamız lazım. Toplumsal olarak hazır olmamız lazım. Devlet kurumları çok iyi bir tecrübeye sahip. Hepimizin hazırlıklı olması gerekiyor. Sonuçta deprem öldürmüyor. Yaptığımız binalar öldürüyor. Herkesin artık bu uyarıları dikkate alması lazım. Allah bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın. Depremler ülkemizin gerçeği hazırlıklı olacağız" dedi. Öte yandan hasar tespit çalışmaları sürerken, 1 kişinin öldüğü binadan yetkililer tarafından karot örneği alındı. (DHA)