Olay, saat 09.00 sıralarında İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi’ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’nde meydana geldi.

İsmi öğrenilemeyen jandarma personeli, meslektaşı tarafından tabancayla kazara sağ bacağından vuruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı jandarma personeli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan jandarma personelinin sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)