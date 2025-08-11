Türkiye’nin önde gelen otobüs firmalarından Kamil Koç’un müşteri bilgilerinin sızdırıldığı öne sürüldü. Siber korsanların ele geçirdiği veriler üzerinden, müşterilere şirketten gönderilmiş gibi görünen sahte SMS’ler yollandığı bildirildi.

İddiaya göre, Kamil Koç’un veri tabanına yetkisiz erişim sağlanarak binlerce müşterinin kişisel bilgileri çalındı. Saldırganlar, bu bilgileri kullanarak kullanıcıların cep telefonlarına “bilet onayı” veya “rezervasyon bilgisi” başlığıyla zararlı yazılım içeren linkler gönderiyor. Linke tıklayan kullanıcıların cihazlarına sızılarak banka bilgileri, şifreler ve kişisel veriler ele geçirilebiliyor.

Şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.