Yeni özellik sayesinde Yandex Maps ve Navigasyon kullanıcıları, metro, otobüs, Marmaray ve şehir hatları gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak oluşturdukları rotaların toplam ücretini ve her adımın ayrı maliyetini detaylı şekilde inceleyebilecek. Uygulamada yer alan veriler, İETT, İstanbulkart, Marmaray ve Şehir Hatları gibi İstanbul’daki yetkili kurumların resmi bilgilerine dayanıyor.

Bu güncellemeye iOS ve Android cihazlardan ulaşılabiliyor. Kullanıcılar, Yandex uygulamalarının en son sürümünü indirerek yeni ücret görünürlüğü özelliğini hemen kullanmaya başlayabilir.

İDO ve İstanbulkart’tan Kampanya Desteği

Yandex Türkiye, uygulamaya entegre ettiği yeni özelliklere ek olarak İstanbul’daki ulaşımı daha avantajlı hale getirmek için İDO ve İstanbulkart ile işbirliği yaptı.

İDO Kampanyası: Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan kullanıcılara, İDO seferlerinde kullanılmak üzere İstanbulkart Mobil hesaplarına 100 TL kredi yükleniyor.

İstanbulkart Kullanım Alanları: Kullanıcılar İstanbulkart ile yalnızca ulaşımda değil, 100 binden fazla noktada; süpermarket, restoran, kafe, kahve zincirleri ve taksilerde de ödeme yapabiliyor.

Kampanya hakkında detaylı bilgiye İDO’nun ve İstanbulkart Mobil’in resmi internet siteleri üzerinden ulaşmak mümkün.