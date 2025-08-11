Çekya, karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yaptı ve ilk iki seti 25-22 ve 26-24’lük skorlarla kazanarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette toparlanan Türkiye, 25-21’lik skorla farkı bire indirdi. Dördüncü seti de 25-22 kazanan Ay-yıldızlı ekip, skoru 2-2’ye getirerek büyük bir geri dönüşe imza attı.

Karar setinde iki takım da karşılıklı sayılarla öne geçmeye çalıştı. Ancak son bölümde üstünlüğü ele geçiren Çekya, seti 15-13, maçı ise 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, U21 Dünya Şampiyonası’nda üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu. Milliler, gruptaki beşinci ve son maçında yarın (12 Ağustos Pazar) TSİ 06.00’da güçlü rakibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.