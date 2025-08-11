Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ Genel Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Çayı’nda yılbaşından bu yana sürdürülen kapsamlı temizlik çalışmaları kapsamında, 15 kamyon dolusu atık malzeme çaydan çıkarılarak çevreye zarar vermesi önlendi.

Bu kapsamda Keçiören ilçesinde bulunan Ihlamur Vadisi Parkı'nda kötü kokuya neden olan atık su sorunu da ASKİ ekiplerinin çalışmaları sayesinde çözüldü. Bölgedeki vatandaşların uzun süredir şikâyetçi olduğu kötü koku problemi, dere yatağına müdahale edilerek giderildi.

ASKİ'nin yaptığı açıklamaya göre, temizlik ve altyapı çalışmalarıyla Ankara’nın dereleri artık daha temiz, kokusuz ve sağlıklı bir hale getiriliyor. Belediye yetkilileri, çevresel sorunların çözümü konusunda kararlılıkla çalışmaların süreceğini belirtti.