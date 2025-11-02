Keçiören Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, “Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı” (ÇOGEB) kapsamında ortak bir etkinlik düzenledi.



Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, başkomiserler, LGS hazırlık kursu öğrencileri, aileleri ve yaşlı bakım kursiyerleri katıldı. Etkinlik, kurumlar arası iş birliği ve toplumsal farkındalığın güçlü bir örneği oldu.

19 Kursiyere Sertifika Takdimi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Keçiören İlçe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen “Başkentin Yıldızları Projesi” kapsamında düzenlenen “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi” kursunu tamamlayan 19 katılımcıya sertifikaları takdim edildi. Sertifikalar, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Celal Biçer ve Emniyet Müdürü Fatih Kılıç tarafından verildi.

LGS Öğrencilerine Moral Desteği

Programda, Keçiören Belediyesi Tepebaşı LGS hazırlık sınıfında eğitim gören 122 öğrenciye motivasyonlarını artırmak amacıyla deneme sınav setleri hediye edildi. Öğrenciler için sürpriz niteliğindeki bu destek büyük beğeni topladı.