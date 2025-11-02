Bolu'da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbaharda yaprakları sarı ve kahverengiye dönmeye başlayan ağaçların eşsiz manzarası dronla görüntülendi.

Bolu’da yılın her mevsimi Türkiye’nin dört bir yanından günübirlik ziyaretçilerin ve doğaseverlerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı’nda sonbahar renkleri görülmeye başlandı. Çam ormanlarıyla çevrili tabiat parkında yemyeşil ormanların arasındaki ağaçlar sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı ve kahverengiye dönüşmeye başladı. Yeşil ormanların sonbahar renkleriyle buluşmasının yarattığı eşsiz manzara dronla görüntülendi.