İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı. Ayrıca İsrail savaş uçakları, Refah kentine üç ayrı hava saldırısı düzenledi.

Gazze’de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylandığını duyurmuştu. Anlaşma, Mısır’da imzalanarak İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de devreye girdi. İsrail ordusunun “sarı hat”tan çekilmesinin ardından ateşkes, aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Ancak İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen çeşitli gerekçelerle Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.