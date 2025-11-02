Hegseth, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hegseth, görüşmenin “olumlu geçtiğini” belirterek, barış, istikrar ve iyi ilişkilerin hem ABD hem Çin için “en iyi yol” olduğu konusunda fikir birliğine vardıklarını ifade etti.

“Dong ve ben, ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve gerilimi azaltmak için askeri kanallar kurmamız gerektiği konusunda anlaştık.”

— Pete Hegseth, ABD Savunma Bakanı

Hegseth, taraflar arasındaki bu temasın ABD ile Çin arasında kalıcı barış ve karşılıklı başarı için temel oluşturduğunu vurguladı. Savunma Bakanlığı’nın “güç, karşılıklı saygı ve olumlu ilişkiler yoluyla barışı sağlama” konusunda kararlılığını da dile getirdi.

Bu gelişme, son yıllarda Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi’ndeki artan gerilimlerin ardından Washington ile Pekin arasındaki askeri iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi bakımından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.