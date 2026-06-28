Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, genç oyuncu Ahmet Can Duran’ın Göztepe’ye katıldığı belirtilerek, “Hoş geldin” mesajı paylaşıldı.

2.08 metre boyundaki pivot oyuncunun transferi, taraftarlar arasında da heyecan yarattı.

Altyapısından Avrupa Başarılarına

Fenerbahçe altyapısında yetişerek profesyonel kariyerine adım atan Ahmet Can Duran, daha önce Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Koleji, Bursaspor ve Konya BBSK formaları giydi.

Milli takım kategorilerinde de önemli başarılar elde eden genç oyuncu;

U16 Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya

U17 Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya

kazanarak dikkat çekti.

Ayrıca U18 Milli Takımı’nda da forma giyerek Türkiye’yi temsil etti.

Göztepe’de Hedef Güçlü Kadro

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe Basketbol, bu transferle pota altını güçlendirmeyi hedefliyor. Yönetim, genç ve potansiyelli oyuncularla uzun vadeli bir yapı oluşturmayı planlıyor.

Taraftara Mesaj: “Başarılı Bir Sezon Diliyoruz”

Kulüp, transfer duyurusunda Ahmet Can Duran’a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.