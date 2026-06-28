Altay’da geçen sezonki kadrodan 3 futbolcu kulüpten ayrıldı. Kaleci Ozan, stoper Hikmet ve orta saha Emre ile yollar ayrılırken, takımın iskeletinde önemli boşluklar oluştu.

Sakatlıklar Teknik Ekibin Elini Zorluyor

Siyah-beyazlılarda sakatlıklar da kadro planlamasını olumsuz etkiledi. Çapraz bağ sakatlığı yaşayan kaleci Semih ve santrfor Ünal sezonun ilk bölümünü kaçıracak.

Menisküs sakatlığı bulunan kaleci Poyraz’ın da uzun süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Cezalı Oyuncular ve Belirsizlikler

Bahis soruşturması kapsamında ceza alan üç oyuncudan Onur Efe ve Salih’in farklı tarihlerde cezalarını tamamlayacağı, Ali’nin ise sezon başlangıcına yetişeceği belirtildi.

Öte yandan Alanyaspor’un oyuncusu olan Yunus Efe’nin durumunun ise belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Altay’da Zor Başlangıç

Tüm bu gelişmeler, Altay’ın yeni sezon öncesi hazırlıklarını oldukça zorlaştırırken, teknik heyetin kadro planlamasında ciddi sıkıntılar yaşadığı görülüyor.