Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın A takımın yarışmacı haklarını devretme planı kapsamında yatırımcı arayışı sürerken, Altınordu’nun mevcut kadrosunun 12 oyuncuya kadar düştüğü öğrenildi.

Kaleci Sayısı Bire Düştü

Süper Lig’e yükselen Çorum FK ile anlaşan kaleci Arif Şimşir’in sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesinin ardından, Altınordu’da kaleci olarak yalnızca Efe Kaan Yıldız kaldı.

Bu durum, yeni sezon öncesi takımın kadro planlamasını zorlaştıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Santrfor Mevcut Değil

Altınordu’da dikkat çeken bir diğer eksiklik ise forvet hattında yaşandı. Kırmızı-lacivertli ekipte santrfor mevkisinde oyuncu kalmadı.

Geçtiğimiz sezon forma giyen Akmal, Serkan, Keni Var, Hamza ve Selahattin gibi isimlerle farklı dönemlerde yollar ayrıldı.

Ayrılıklar Dikkat Çekti

Sezon içinde ve sonunda birçok oyuncuyla vedalaşan Altınordu’da, kadro yapılanmasındaki bu değişim takımın geleceğine yönelik soru işaretlerini artırdı.

Gözler Yeni Yapılanmada

Altınordu’da hem transfer süreci hem de kulübün geleceğine ilişkin yatırımcı görüşmeleri sürerken, yeni sezon öncesi nasıl bir kadro kurulacağı merak konusu oldu.