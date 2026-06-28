Kulüpte önceki dönemde görev yapan Aygün Cicibaş yönetimi, kamuoyunda gündem olan sözleşme tartışmalarına ilişkin açıklama yaparak, imzalanan protokolün daha önceki yıllarda da uygulanan yasal bir prosedürün devamı olduğunu savundu.

Açıklamada, söz konusu sözleşmenin hem kulüp hem de belediye açısından zorunlu bir uygulama olduğu ve geçmiş dönemle birebir aynı içerikte hazırlandığı ifade edildi.

“Kulübün Mahremiyeti Ortadan Kalktı” Vurgusu

Eski yönetim tarafından yapılan açıklamada, kulüp içi bazı konuların sosyal medya üzerinden tartışılmasının eleştirildiği belirtilerek, bu durumun hem Karşıyaka Spor Kulübü’ne hem de Karşıyaka Belediyesi’ne zarar verdiği savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ocak ayından bu yana imzalanması gereken sözleşme 4 ay gecikmeli şekilde imzalanmış, her iki tarafı da güvence altına almak için prosedüre uygun şekilde hayata geçirilmiştir.”

“Sözleşme Önceki Dönemle Aynı”

Eski yönetim, imzalanan sözleşmenin 2024-2025 sezonunda yapılan anlaşmanın birebir aynısı olduğunu belirterek, sürecin hukuki ve idari zorunluluklar çerçevesinde ilerlediğini ifade etti.

Ayrıca belediyenin kulübe desteğinin sürdüğü ve tahsilat süreçlerinin de prosedüre uygun şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

“Sosyal Medya Tartışmaları Kulübe Zarar Veriyor”

Açıklamada, konunun sosyal medya üzerinden tartışılmasının yerine yüz yüze ve yapıcı diyalogla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Eski yönetim, sürecin kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu belirterek, hem kulübün hem de belediyenin yıpratılmaması gerektiğini ifade etti.

Karşıyaka’da Gözler Sürece Çevrildi

Salon kira sözleşmesine ilişkin tartışmalar sürerken, gözler kulüp ve belediye arasında yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.