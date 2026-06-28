Göztepe’nin yeniden Süper Lig’e yükselmesinde önemli rol oynayan Nahçıvanlı, takımın geçen sezondan itibaren hedefe odaklandığını belirtti. Kulüp, taraftar ve oyuncuların aynı amaç doğrultusunda kenetlendiğini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

“Süper Lig’de Kalıcı Olmalıyız”

Yeni sezon hedeflerine de değinen Nahçıvanlı, Göztepe’nin önceliğinin süper ligde kalıcı ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak olduğunu söyledi. Altyapıya önem verdiklerini belirten başarılı antrenör, taraftar desteğinin ise en büyük güçleri olacağını dile getirdi.

Tarihi Unvan: Erkek Takımını Şampiyon Yapan İlk Kadın

Hentbol dünyasında önemli bir ilke imza atan Gonca Nahçıvanlı, erkek bir takımı şampiyon yapan ilk kadın antrenör olarak da spor tarihine adını yazdırdı. Bu başarının kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Nahçıvanlı, Göztepe camiasına teşekkür etti.

“İlknur Kurtuluş Yol Açtı”

Nahçıvanlı ayrıca Süper Lig’de Nilüfer Belediyespor’u çalıştıran İlknur Kurtuluş’un kendisi ve diğer kadın antrenörler için önemli bir örnek olduğunu belirtti. Kadınların sporun her alanında daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

Taraftara Özel Teşekkür

Göztepe taraftarının desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Nahçıvanlı, hem saha içi hem saha dışında bu desteğin takımı ayağa kaldırdığını ifade etti.