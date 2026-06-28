Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkkan–Albayrak ikilisinin aracı, etabın 12. kilometresindeki atlama bölümünde zemine sert şekilde çarptı.

Kaza sonrası güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, ilk yardım ekiplerinin ulaşabilmesi için yarışa kısa süreli ara verildi.

Sağlık Durumları Açıklandı

Kaza sonrası yapılan ilk kontrollerde sürücü Ali Türkkan’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Co-pilot Oytun Albayrak’ın ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yarıştan Çekildiler

Yaşanan kaza nedeniyle Türkkan ve Albayrak ikilisi, Acropolis Rallisi’ne devam edemeyerek yarış dışı kaldı.

Rallide Güvenlik Önlemleri Ön Planda

Kaza, rallinin zorlu etap koşullarını bir kez daha gözler önüne sererken, organizasyon güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesi dikkat çekti.