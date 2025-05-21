Süper Lig’de bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştiremeyen Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına erkenden başladı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek yıl geniş ve kaliteli bir kadro kurmayı planlarken, Sivasspor’un forveti Bekir Turaç Böke'yi transfer etmek için harekete geçti.

Göztepe’den Bekir Turaç Hamlesi

Süper Lig'e veda eden Sivasspor'da bu sezon 32 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik katkı sağlayan 25 yaşındaki Bekir Turaç Böke, Göztepe’nin radarına girdi. Futbolcunun Göztepe’ye transfer olmaya sıcak baktığı ve kulüpler arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenildi.

Bekir Turaç, futbol kariyerine Etimesgut Belediyespor altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Hacettepe, Hopaspor, Çankaya FK, Denizlispor gibi kulüplerde forma giydi. 2023-2024 sezonu başında Sivasspor’a transfer olan genç forvet, ilk Süper Lig deneyimini yaşadı.

Göztepe - Galatasaray Maçı Biletleri Satışta

Göztepe, Süper Lig’in 37. haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’ı 24 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Gürsel Aksel Stadı’nda ağırlayacak. Maç biletleri satışa sunulurken, kombine kart sahipleri koltuklarını sadece kulübe devredebilecek.

Bilet Fiyatları Şöyle:

VIP Tribünler: 5250 TL / 4000 TL

Numaralı: 2000 TL

Maraton: 1500 TL

Kale Arkaları: 1250 TL

Misafir Tribün: 1600 TL

7 yaş ve altı çocuklar, yalnızca ebeveynleriyle birlikte stadyuma giriş yapabilecek.

Her taraftar sadece kendi adına bir bilet satın alabilecek.