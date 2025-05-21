TFF 2. Lig Play-Off yarı finaline adını yazdıran Altınordu, yarın ilk maçta kendi sahasında Batman Petrolspor’u konuk ediyor. Karşılaşma, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.00'da başlayacak. Maçta hakem Mert Erdemoğlu görev yapacak.

Rövanş 26 Mayıs’ta Batman’da

İki maçlı eleme usulüne göre oynanacak yarı final eşleşmesinin rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da yapılacak. Bu turu geçen ekip, finalde Vanspor – Elazığspor galibi ile karşılaşıp 1. Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

Namet Ateş: “İlk Maçı Avantajlı Bitirmek İstiyoruz”

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada, iç sahadaki ilk maçı avantajlı bir skorla tamamlamak istediklerini vurguladı.

“Rakibimiz 19 gündür maç yapmadı, dinç olacaklar. Bizim eksiklerimiz var ama bu bir bahane değil. Elimizden geleni yapıp finale kalmak istiyoruz.” — Namet Ateş

Altınordu’dan Zorlu Play-Off Yolu

Altınordu, Play-Off yolunda:

Adana 01 FK

Kastamonuspor

takımlarını eleyerek yarı finale yükseldi.

Rakibi Batman Petrolspor ise sezonu 2. sırada tamamlayarak doğrudan grup finaline kalmış ve yarı finale dinlenmiş olarak gelmişti.

Maç Detayları:

Tarih: 22 Mayıs 2025, Perşembe

Saat: 16.00

Stat: Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası

Hakem: Mert Erdemoğlu