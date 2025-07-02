Gölbaşı Belediye Meclisi, Temmuz ayı birinci oturumunu belediye binasında gerçekleştirdi. Toplantının gündem maddeleri arasında, Leman dergisinde yayımlanan ve Hz. Muhammed’e yönelik olduğu iddia edilen karikatür büyük tepkilere neden oldu.

AK Parti, MHP, CHP ve BBP’ye mensup meclis üyeleri, söz konusu karikatürün tüm İslam dünyasına yönelik açık bir saygısızlık olduğunu belirterek, Meclis üyeleri, dinî değerlerin bu şekilde aşağılanmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Yapılan ortak açıklamalarda, ifade özgürlüğünün nefret söylemine ve kutsal değerlere hakarete dönüşmemesi gerektiği ifade edildi. Karikatürün yayınlanmasının toplumda derin bir infiale yol açtığını belirten meclis üyeleri, Leman dergisine karşı kamuoyunun duyarlı olması çağrısında bulundu.