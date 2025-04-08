Melisa SAPAZ/ANKARA

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, genç sanatçılara yönelik “Tahtada Ne Eksik?” başlıklı bir görsel anlatım yarışması düzenleyecek. Fotoğraf, video art ve grafik tasarım gibi alanlarda üretim yapan 18 yaş ve üzeri katılımcılar, yarışmaya 15 Mayıs 2025 tarihine kadar başvurabilecek.

Yarışma, katılımcılara satranç tahtası üzerinden derinlemesine düşünme fırsatı sunuyor. “Bir satranç tahtası düşünün… Kurallar belirli, taşlar dizili, hamleler tanımlı… Peki ya herkes için gerçekten aynı mı?” sorusu üzerinden ilerleyen yarışma, görünmeyen eşitsizlikler, göz ardı edilen boşluklar ve sessiz bırakılan hikâyelere odaklanıyor. “Bazı yollar baştan kapalı, bazı taşlar hiç hareket etmemiş” gibi ifadelerle katılımcıları düşündürmeye ve eksik olanı görünür kılmaya çağırıyor.

"Eksik olan yalnızca bir taş değil; adalet, eğitim ve eşitlik de eksik"

Proje sahibi müze yöneticisi Duygu Nur Sapaz ise projesi hakkında açıklamalarda bulunarak; “Bu proje, içimde uzun süredir taşıdığım bir eksikliği dışa vurma çabasıydı. Sadece tahtadaki değil, hayatımızdaki eşitsizlikleri, görünmeyen boşlukları sorgulatmak istedim. Çünkü eksik olan yalnızca bir taş değil; adalet, eğitim ve eşitlik de eksik… Ve belki sanatla, birlikte düşünerek tamamlayabiliriz." dedi

Yarışmaya katılım ve ödüller!

Yarışmaya katılanlar, çeşitli ödüller kazanma fırsatına sahip olacak işte o ödüller;

Birincilik Ödülü: Başkent temalı satranç takımı + Jehan Barbur konser bileti

İkincilik Ödülü: Ankara temalı satranç takımı + Jehan Barbur konser bileti

Üçüncülük Ödülü: VIP satranç takımı + Jehan Barbur konser bileti

Seçilen eserler, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde sergilenecek.